Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Tatvan ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını (ASHİ) ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yılmaz Uzun, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Murat Demir ve Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Duran ile birlikte Tatvan’da bulunan tüm 112 istasyonlarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ekici, istasyonlarla ilgili durum bilgisi aldı. Ziyarette görevli personellerle sohbet edip durum değerlendirmesi yapan Ekici, personellerin istek ve önerilerini dinledi.

Verilen sağlık hizmetlerini yerinde değerlendiren Ekici, görevli personellere kolaylıklar diledi.