Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’ sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır. Gazeteciler; haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahiptir. Gazeteciler, her gün haberleri araştırma, yazma ve halka sunma görevini üstlenirler. Bilgiye erişim hakkının savunucuları olarak, gazeteciler, toplumun bilinçlenmesine, demokrasinin işleyişine ve dünya olaylarına dair bilgilerin yayılmasına büyük katkı sağlarlar. Bu, insanların bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur ve demokratik toplumların temel taşlarından birini oluşturur. Bu vesileyle; kamu yararı gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensuplarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”