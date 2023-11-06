Soma Devlet Hastanesi’nde bu sabah yaşanan yangın paniği üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, alevlenme olmamasına rağmen yangın sistemi duman dedektörlerinin devreye girdiği ve sorunun kısa sürede çözüldüğü bildirildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Soma Devlet Hastanesinde yaşanan yangın paniğiyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06/11/2023 tarih saat 10.50 civarında Soma Devlet Hastanesinde UPS-Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Grubu Odasında akülerin bir kısmında ısınma sebebiyle asit dumanı oluştuğu gözlenmiştir. Alevlenme olmamasına rağmen yangın sistemi duman dedektörleri devreye girmiştir. Bu esnada oluşan yoğun duman hastanemizin zemin katında birikmiş diğer katlara ulaşmadan olaya müdahale edilerek UPS akü grupları devre dışı bırakılmıştır. Elektrik dağıtım sistemi kısa süreyle devre dışı bırakılarak itfaiye ekipleri ve hastane teknik ekiplerince duman tahliyesi yapılmıştır. Duman tahliyesi yapılırken yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımız ile hastane personelimiz dumandan etkilenmemeleri için kısa süreli olarak bahçeye çıkarılmıştır. Olay sonrasında elektrik sistemi tekrar devreye alınarak tüm hastalarımızın tedavilerine devam edilmiştir."