DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Gölyaka Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine ergenlik döneminde kişinin kendi kimliğini ortaya koyabilmesi, zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimi, kişinin aile, toplum ve arkadaşlarıyla güvenli ilişkiler kurabilmesi eğitimi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Gölyaka Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine ergenlik döneminde kişinin kendi kimliğini ortaya koyabilmesi, zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimi, kişinin aile, toplum ve arkadaşlarıyla güvenli ilişkiler kurabilmesi eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü ile Gölyaka Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise dengi öğrencilere eğitim verildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eğitimin önemli olduğunu belirterek “Dijitalleşen dünyada bir kimlik oluşturmaya çalışan gençler, şimdiye kadar hiçbir neslin vermediği bir sınav veriyorlar. Çoğu zaman yaşlarının verdiği zihinsel olgunluk ve içine doğdukları kültüre yabancı bilgilerle karşılaşmaları gündelik olağan bir krize dönüşmüş durumda. Bu krizlerle baş ederken zihinsel ve bedensel sınırlarını korumamız, çevremize de aynı özenle yaklaşabilmemizin yolu dünyayı ve kendimizi doğru bilgilerle tanımaktan geçiyor. Özellikle ergenlik dönemi gibi hızlı değişimlerin yaşandığı, kişinin bazen kendisini bile tanımakta zorlandığı, bu süreçte; gençlerimize bu konuda yardımcı olabilmek ve yaşadıkları olağan dışı gelişimsel krizlerdeki soru işaretlerini konuşabilir hale getirmek amacıyla Gölyaka ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gölyaka Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ergenlik döneminde kişinin kendi kimliğini ortaya koyabilmesi, zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimi, kişinin aile, toplum ve arkadaşlarıyla güvenli ilişkiler kurabilmesi konularında öğrencilere bilgilendirme seminerleri verildi” dedi.