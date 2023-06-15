Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeline İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu hizmet içi eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Uygulama Planı’ dahilinde uyuşturucu madde bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen, ebeveyn genç iletişimi, bağımlılık sorunu karşısında çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne baba ve adaylarının bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılarak uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, madde kullanımının erken tespiti ile bağımlılık sarmalına yakalanmadan sağlıklı ve güvenli yarınlar hedefleniyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından Aydın Sağlık Müdürlüğü personeline toplantı salonunda çalışanlara yönelik iki grup halinde ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu hizmet içi eğitim verildi.

Eğitimde uyuşturucu kullanan bireylerdeki belirtiler, kullanımda görülen fiziksel değişiklikler ve benzeri konular değerlendirilerek çalışanlar bilgilendirildi.