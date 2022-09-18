Konya’da sağlık merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya’da sağlık merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Yaran Sokak üzerinde bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin bir odasının camından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmasının ardından hastanede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılacak olan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.