MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 176 Sokak’ta içme suyu şebeke hattında deplase (yer değiştirme) çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç bulunan noktalarda altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 176 Sokak’ta içme suyu şebeke hattında deplase çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalleye kesintisiz ve daha kaliteli su imkanı sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.