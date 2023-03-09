Kocaeli’de başvuruların tamamlandığı Kent Konut’un Sağlık Kent projesinde son 212 daire için hak sahipleri kura çekimiyle belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının devam ettiği Sağlık Kent Konutları’nda 502 daireden geriye kalan 212 daire için kura çekimi yapıldı. 1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat tarihinde sona eren başvuruların ardından kura Kocaeli 6. Noteri Güven huzurunda gerçekleştirildi. 13 blok 502 daireden oluşan ve 4 bin 815 kişinin başvuruda bulunduğu projede asil ve yedek üyeler elektronik ortamda belirlendi.

Proje detayları belli oldu

Fiyatların 975 bin ile 1 milyon 895 bin TL arasında değiştiği projeden daire alacak hak sahipleri yüzde 10 peşin ödeme yaptıktan sonra 180 ay yüzde 0,69 kredi oranında konut kredisi kullanabilecek. Satışa sunulan konutların kredi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde yapılacak. Buna göre kurada hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.

"2023 yılının içinde projemizdeki daireleri tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, "2006 yılından bu yana 11 bin konut yaparak sahiplerine teslim ettik. Tüm projelerimizde insanımızın can güvenliğini korumak önceliğimizdir. Proje safhasından vatandaşa teslim aşamasına kadar tüm detaylar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Şu anda Sağlık Kent Konutlarımız 13 blok ve 502 konuttan oluşuyor. Konutlarımızın inşaatı hızla devam ediyor. 2023 yılının içinde projemizdeki daireleri tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Projemize yoğun talep gösterip bizleri onurlandıran siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.