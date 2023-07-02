Merkezefendi Belediyesi’nin, Hacıeyüplü Toki Evleri’ndeki anlaşmalı olduğu ‘Sağlık Kabini’ ile vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanıyor.

Yaşamın her alanında vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Toki Evleri’ndeki anlaşmalı ‘Sağlık Kabini’ ile Merkezefendililere ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Vatandaşlar, hizmete başlayan ‘Sağlık Kabini’nde; pansuman, iğne, serum ve tansiyon ölçümü gibi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ‘Merkezefendi Sağlık Kartı’nı alması gerekiyor.