Sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyen, uzman ve araştırmacıları bir araya getiren 8. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde başladı

Sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyen, uzman ve araştırmacıları bir araya getiren 8. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde başladı

Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin de katılım gösterdiği sempozyumda farklı üniversitelerin tıp, sağlık bilimleri, iletişim ve edebiyat fakülteleri öğretim üyelerinin yanı sıra farklı hastanelerde görev yapan uzman doktor ve kurumsal iletişim sorumluları da yer aldı. Özel oturum ve panellerin yer alacağı ve akademik bildirilerin sunumunun gerçekleştirileceği sempozyumun açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztop, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge katıldı.

Prof. Dr. Demirci: “Sempozyum, toplumsal fayda açısından da büyük önem taşıyor”

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi’nin bilimsel bilginin üreticisi olma ve toplumsal sorunlara çözümler bulma vizyonunu vurguladığı konuşmasında, sağlık iletişimi alanının da Anadolu Üniversitesinin son dönemde odaklandığı toplumsal öneme sahip konulardan biri olduğunu belirtti. Sağlık sektöründe güçlü ve doğru bir iletişimin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirci konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık iletişimi konusuna hem bireysel hem de kurumsal açıdan ciddi bir şekilde yaklaşılması, topluma kaliteli bir sağlık hizmeti verilebilmesi için şarttır. Bu çerçeveden baktığımızda Sağlık İletişimi Sempozyumu’nun toplumsal fayda açısından da ne derece önemli bir etkinlik olduğunu bir kez daha görüyoruz. İletişim Bilimleri Fakültemiz öncülüğünde sekiz yıldır başarıyla yürütülen sempozyumun kitlesinin her geçen yıl büyümesini ve bilimsel bilgi üretmeye devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Dr. Öğr. Üyesi Öztop: “Karar alıcılar, hizmetleri planlayan ve uygulayanlar olarak dönüşüme ayak uydurmalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztop, iletişim ve sağlık iletişiminin öneminden bahsettiği konuşmasında, Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda değerli uzmanların bir araya gelip bildirdikleri görüşler ve değerlendirmeler neticesinde güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken yönler üzerine yoğunlaşabildiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı olarak güncel gelişmeleri takip ediyor, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını da hesap ederek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İletişim alanı da tıpkı sağlık alanı gibi sürekli bir dönüşüm ve değişime uğruyor. Karar alıcılar, hizmetleri planlayanlar ve geliştirenler olarak yaşanan bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Bilgi ve iletişimin çok önemli hâle geldiği günümüzde, sağlık sistemimizi de bu doğrultuda güçlendirerek, küresel düzeyde iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza ve toplumumuza katkı sunan siz değerli sağlık iletişimi gönüllülerine de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Prof. Dr. Ertekin: “Sağlık İletişimi Sempozyumu Türkiye’nin alanında öne gelen akademik etkinliklerinden biri"

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, özellikle son yıllarda sağlık alanında yürütülen çalışmaların yalnızca tıp bilimi ile sınırlı kalmadığının altını çizdiği konuşmasında halk sağlığı perspektifinden bakıldığında özellikle sağlık iletişimi alanında çalışan uzmanlara önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Sağlık iletişimi konusunun iletişim disiplini içerisinde önemli bir konuma gelmeye başladığının altını çizen Prof. Dr. Ertekin, “Fakültemiz, birçok yeniliğe öncülük etmiştir ve etmektedir. Bugün sekizincisi düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye’nin alanında öne gelen akademik etkinliklerinden biri hâline gelmiştir.” diye konuştu.

Covid-19 küresel salgını ve sonrasındaki süreçte sağlık ve sağlık iletişimi ile ilgili çalışmaların öneminin daha da artacağını belirten Ertekin, “Bizler de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak alanda Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Prof. Dr. Yüksel: “Önceliğimiz bir araya gelmek ve iletişim kurmak”

Sağlık İletişimi Sempozyumu’nun açılışında konuşan organizasyon komitesi başkanı ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel, yakın zamana kadar sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyen sayısının iki elin parmaklarını geçmediğini vurguladığı konuşmasında sempozyumun da etkisiyle bu sayının giderek arttığını belirtti. 2015 yılında Ankara’da düzenlenen panelde sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyen ve uzmanların bir araya gelmesine yönelik temenniye Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak olumlu yanıt verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yüksel, “Sempozyumu bu vesile ile başlattık ve bugüne kadar geldik. Burada öncelikli amacımız sağlık iletişimcilerinin bir araya gelmelerini sağlamak, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve sorunları tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak. Diğer amacımız da makale ve bildiriler yayınlayıp alana ilişkin kitaplar hazırlamak” diyerek sempozyumun iletişim disiplinine sunacağı katkılardan bahsetti.

İki gün boyunca sağlık iletişiminde hekim-hasta ilişkileri, hasta ve hekim memnuniyeti, kurumsal iletişim, kamu sağlığı ve medyada sağlık konulu yayıncılık boyutlarının ele alınacağı ve 4 Kasım Cuma günü sona erecek olan sempozyumun ayrıntılı programına www.saglik-iletisimi.org İnternet sitesi üzerinden, canlı olarak yayınlanacağı YouTube kanalına ise youtube.com/sis2022 bağlantısı ile erişilebiliyor.