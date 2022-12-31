Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına Dr. Gülşah Taş atandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına Dr. Gülşah Taş atandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve beraberindeki hastane yönetimi Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına atanan Dr. Gülşah Taş’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Dr. Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret edeceğini söyledi.