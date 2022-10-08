DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yatağa bağımlı olan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun diliyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yatağa bağımlı olan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun diliyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Yaşamları yatağa bağlı olarak sürdüren hastaların sağlık hizmetleri evlerine gidiyor. Evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık ekibi ile birlikte ziyaret edip gençmiş olsun dileklerinde bulunup hastanın son durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler aldı.

Dr. Yılmaz, yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve iyileştirme, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olduğunu söyledi.