Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gömeç Mahallesi’nde bulunan tarım işçilerinin genel sağlık muayenelerini yaparken, Karakimse ve Kalkancık Mahallelerinde de kene bilgilendirmesi yaptı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gömeç Mahallesi’nde bulunan tarım işçilerinin genel sağlık muayenelerini yaparken, Karakimse ve Kalkancık Mahallelerinde de kene bilgilendirmesi yaptı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Gömeç Mahallesi’nde mevsimlik olarak çalışan tarım işçilerine ve ailelerine sağlık taraması yapıldı. Ekipler, ilçede bulunan kırsal alanlarda konaklayan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin genel sağlık muayenelerini de gerçekleştirdi.

Öte yandan, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kene tehlikesine karşı önlem amacıyla, ilçeye bağlı Karakimse ve Kalkancık Mahallelerini ziyaret ederek “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı” ile ilgili olarak bilgilendirmeler yaptı. Ekipler, hastalığa dair vatandaşlara broşür ve afiş dağıttı.