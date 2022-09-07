Ordu’da bir sağlık görevlisi, yaşlı bir kadın hastayı ambulansın giremediği fındık bahçesinde sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ordu’da bir sağlık görevlisi, yaşlı bir kadın hastayı ambulansın giremediği fındık bahçesinde sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde kronik hipertansiyon hastası olan A.Ç. (77) isimli kadın, fındık hasadı yaptığı sırada ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadı. Kadının yakınları tarafından olayın 112 ekiplerine ihbar edilmesi üzerine kısa sürede ekipler intikal etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, fındık bahçesinde arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı. Bahçe içerisinde ilk müdahalesi yapılan kadın sonrasında ise sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hasta kadın, Ordu Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.