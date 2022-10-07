Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Bu hayırlı cuma gününün rahmetiyle ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili’ni kutlar, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Bu hayırlı cuma gününün rahmetiyle ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili’ni kutlar, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç’ten Mevlid Kandili mesajı yayınladı.

Mevlid Kandili’nin tüm İslam alemi için en önemli günlerden biri olduğunu söyleyen Dinç, “Peygamber Efendimizin doğduğu bu mübarek günü idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Onun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Tebliğ ettiği İslam dini ile dünya aydınlanmış, tek Allah inancı ile kalpler nurlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Bir kimseye imandan sonra, sağlıktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir” sözlerini hatırlatan Dinç, “Bu hayırlı cuma gününün rahmetiyle ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili’ni kutlar, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.