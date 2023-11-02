Çankırı’da İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlığın Yüzü” temalı ekinlikte sağlık çalışanları vatandaşları bilgilendirdi.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlığın Yüzü” etkinliğinde vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri bilgilendirmesi verildi. Etkinlikte, sahra hastanesi çadırlarında afet durumlarında verilen sağlık hizmetleri tanıtıldı. İlk yardım uygulamaları anlatıldı. Mobil Ketem aracı, mobil röntgen aracı, Umke araçları ve 112 ambulansları tanıtıldı. Kurulan stantlarda hemşireler, tansiyon ve şeker ölçümü, diyetisyenlerle sağlıklı beslenme ve kronik hastalıklardan korunma konularında danışmanlık hizmeti, organ bağışının önemine, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekildi. Hastane hizmetleri tanıtılarak gebe okulu ve 182 MHRS (Merkezi Randevu Sistemi) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Fakültesi öğrencisi Sıla Bıyıklı, “ ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlığın Yüzü’ etkinliğine katılım sağladık. Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz de bizlere eşlik etti. Programda, ilk yardım uygulamaları, mobil sağlık araçları ve 112 ambulansları tanıtıldı” dedi.

Etkinliğe davet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde, sayın valimiz Mustafa Fırat Taşolar’ın önderliğinde, vali yardımcılarımız, kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve katılım sağlayan vatandaşlarımız ile İl Sağlık Müdürlüğümüzce ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlığın Yüzü’ etkinliği açılışı gerçekleştirilmiştir. 3 gün devam edecek olan etkinlikte, kanser, kronik hastalıklar ve sağlıklı beslenme birimi, çeşitli sağlık araçları ve çeşitli stantlar yer almakta. Tüm halkımızı etkinliğe davet ederek sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.