İstanbul’da 10 gündür kullanılmaya başlanan Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile vakanın bilgileri ve en yakın konumu zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ambulans ekiplerinin tabletlerine yükleniyor. Bu sayede ambulans ekibi hastaya daha hızlı ulaşabiliyor.

İstanbul’da 10 gündür kullanılmaya başlanan Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile vakanın bilgileri ve en yakın konumu zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ambulans ekiplerinin tabletlerine yükleniyor. Bu sayede ambulans ekibi hastaya daha hızlı ulaşabiliyor.

Sağlık Bakanlığı İstanbul Avrupa 112 Ambulans Servisi’nde Elektronik Vaka Sistemi’nin tanıtımını basın mensuplarına yapıldı. Sistem 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi neticesinde, vakaların ambulans ekiplerine telefon veya telsiz kullanmaksızın tabletlerine otomatik bildirim yapılmasını sağlıyor. Bu sayede en yakın ambulans ekipleri ile iletişime geçmeden konum ve vaka bilgisi verilmeden sistem üzerinden tüm bilgiler aktarılmış oluyor. Vaka bilgisi ve konumu geldikten sonra sesli uyarının yapıldığı tablet, vakaya en kısa ve trafiksiz rotayı otomatik olarak oluşturuyor. Bu sayede navigasyon cihazına konum bilgisinin bir daha girilmesine gerek kalmadan vakalara çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Sistem Türkiye’de 48 ilde kullanılıyor, İstanbul’da ise 10 gündür kullanılmaya başlandı. Bu sistem sayesinde vakalara daha hızlı müdahale edilebileceği aktarıldı.

Sistemin tanıtımını yapan İstanbul Avrupa 112 Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Murat İlgar, “Elektronik vaka sistemine 10 gündür İstanbul’da geçtik. Hastanın durumu ve konum bilgileri ile ilgili ayrıntılar ambulans ekiplerinin tabletlerine aktarılmaktadır. Görsel ve sesli uyarılar neticesinde ambulans ekipleri vakalara çıkış yapmaktadır. Ambulans ekiplerinin en yakın vakaya konumu sistem üzerinden tespit ediliyor. Eskiden bu bilgilerin hepsi telefon üzerinden aktarılmaktaydı. Bu bilgi aktarımı belirli bir zaman almaktaydı. Bu sistem sayesinde vakalara ulaşım sürelerimiz kısaldı. Ambulans ekipleri ile konuşma ortadan kaldırıldığı ve en yakın ekibin sistem üzerinden yönlendirildiği için vakalara daha hızlı müdahale ediliyor. Hastaya yapılan müdahaleler ve bilgiler veri depolarımızda topluyoruz” diye konuştu.

“Vakalarda hastaneye ve hastaya ulaşım sürelerimiz kısaldı”

Türkiye’de 48 ilde elektronik vaka sistemine geçildiğini ifade eden İstanbul Avrupa 112 Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Barış Muammer Uğuzcan, “Daha önce ambulans ekiplerimiz ile telsiz ve telefon yardımı ile vaka bilgileri paylaşılırken artık bu sistem sayesinde bu bilgiler tabletlerine yükleniyor. Bu sistemde en güzel özellik ambulans ekiplerini vakaya otomatik rota oluştururken trafiğin en az olan rota otomatik seçiliyor. Vakalarda hastaneye ve hastaya ulaşım sürelerimiz kısaldı. Bu sistem acil vakalarımızın daha acil bir şekilde yönetilmesini sağladı” dedi.