Düzce’de Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarından yangınlara, intihar vakalarından hasta nakillerine kadar her türlü görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışan sağlık ekipleri, 9 günlük tatilde toplam bin 123 vakaya müdahale etti.

Sağlık ekipleri, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da görev başındaydı. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık ekipleri, Düzce’de bin 123 vakaya müdahale etti. Acil sağlık ekipleri herkesin tatil yaptığı 9 gün boyunca en çok 729 medikal vakaya çıkış yaptı. Acil sağlık ekipleri ayrıca Sakarya ve Bolu il sınırlarında olan kazalara da çıkış yaparak, yaralıları hastanelere yetiştirdi.