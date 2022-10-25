Bir hafta sürecek eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk’ in eğitim açılış programına katılımıyla eğitim çalışmalarına başladı. Proje çerçevesinde, sağlık eğitmenlerine, eğitimin planlanması, interaktif eğitim uygulama teknikleri, zaman yönetimi, teorik ve pratik eğitim konuları, role-play, sahne çalışması eğitimi, diksiyon ve retorik uygulama yöntemleri anlatılıyor.

Hastanede şehit aileleri gazi ve harp malullerine destek birimi

Hastanede şehit aileleri gazi ve harp malullerine destek birimi

İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğünce hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programında başarılı bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Eğitmenleri İçin Eğitici Eğitim Projesi çerçevesinde, Battalgazi Devlet Hastanesi salonunda 30 civarındaki sağlık eğiticisine eğitim veriliyor.

Malatya’da İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri için Eğitici Eğitim Projesi başlatıldı.

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