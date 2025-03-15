Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Eldivan, özverili ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Tıp Bayramlarını kutladı.

Hastane ziyaretinde tedavi gören vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda sağlık çalışanlarına başarılar dileyen Vali Eldivan, onların fedakârlık ve gayretleri sayesinde toplumun sağlık alanında güven içinde olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanların Tıp Bayramı’nı kutladı.