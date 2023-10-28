Çankırı’da sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini anlatan, "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Çankırı’da “Cumhuriyetin 100. Yılı” etkinlikleri çerçevesinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair fotoğrafların sergilendiği fotoğraf sergisi, vatandaşların beğenisine sunuldu.