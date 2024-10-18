Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde açılan “Sağlık Çalışanları Anaokulu” sağlık çalışanlarını büyük bir rahatlığa kavuşturdu.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen kreş projesi kapsamında, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Sağlık Çalışanları Anaokulu, bu yıl itibarıyla sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim vermeye başladı. Anaokulu, çalışan ebeveynlerin kreş ihtiyacını karşılayarak onların işlerine odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Toplamda 4 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve 8 sınıftan oluşan bu modern anaokulu, 3-6 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. 8 uzman eğitmen tarafından verilen eğitimle şu anda 167 öğrenci eğitim alıyor. Ayrıca anaokulunda çocuklar için oyun alanları, geniş bir yemekhane ve konferans salonu da bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hizmet vermeye başlayan anaokulunun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu belirtti. Okulun kendileri için önem arz ettiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “İlimizde uzun süre hizmet eden sağlık çalışanlarının sosyal imkanlarını artırma amacıyla bir okul projesini Van Valisine arz etmiştik. Gelinen noktada söz konusu projemiz hayata geçti. Şu anda eğitim öğretim faaliyeti devam ediyor. Bugün de öğrencilerimizi ziyaret ettik ve çalışanlarımızın mutluluğuna şahit olduk. Çalışanlarımız hastanenin bahçesinde bulunan okula çocuklarını bırakıp, akşam mesaileri bittikten sonra çocuklarını alıp eve mutlu gitme imkanı elde ediyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Aklımız artık evde kalmıyor”

Çocuğunu sabah kreşe bırakıp akşam alan sağlık çalışanı Meryem Belin ise “Çocuğumuza daha önce babaannesi bakıyordu. Gün boyu zamanımız sosyal medyayla geçiyordu ama burada deneyimli öğretmenler sayesinde el becerileri gelişiyor ve daha özgüvenli olmaya başladı. Bu durumdan çok memnunum. Kafam daha rahat çalışıyorum” diye konuştu.

4 yaşındaki çocuğunu anaokuluna bırakan bir diğer sağlık çalışanı İlyas Yaşar da, aklının çocuğunda kalmadığını ve hastanede de daha iyi hizmet verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.