Medicana Bahçelievler Hastanesi’nin hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Türk Müziği Korosu’nun “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Cumhuriyet’in Sesleri” adlı konseri dinleyicilerden tam not aldı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Türk Müziği Korosu’nun “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Cumhuriyet’in Sesleri” konseri, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Müzikseverler konsere büyük ilgi gösterdi. Konserin açılış konuşmasını yapan Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cem Murat Bozok, “Koro üyelerimiz, yoğun mesaileri sonrası büyük ciddiyetle koro çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bu konserin ortaya çıkmasını sağlayan Şefimiz Müge Hale Çetintürk’e, Koro Başkanı Dr. Şebnem Altınlı’ya, Dr. Cem Başaran’a ve diğer tüm koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ediyor, hoş geldiniz diyor ve iyi seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından 22 kişilik dev kadro müzik ziyafeti sundu.

“Bitmeyen sevdamızın bitmeyecek şarkısıdır Cumhuriyet”

Konserin sunuculuğunu üstlenen Medicana Bahçelievler Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Cem Başaran, müziğin yalnızca bedene değil ruha da şifa olduğunu belirterek, “Bir süredir hastanede çalışan arkadaşlarımızla bir şeyler yapalım düşüncesindeydik. 29 Ekim ve 10 Kasım tarihlerinin tam arasında bu organizasyonu yapmak istedik. Hastanede çalışan doktorlarımız, profesörlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve destek ekiplerimizle bir koro kurmaya karar verdik. Aylarca mesai sonrası saatlerde hep beraber yoğun şekilde bu konsere hazırlandık” şeklinde konuştu.

Başaran, “Amatör bir ruhla yola çıktık. Amacımız birlikte bir şeylerin yapılabildiğini, birlikteyken bir güç olabildiğimizi göstermek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak. Cumhuriyete hepimizin sahip çıkması gerekiyor. En temel öğemiz bu ve bunu çocuklarımızdan başlayarak yapmalıyız. Atalarımızın söylediği ‘ağaç yaşken eğilir’ sözünü unutmamalıyız. Cumhuriyetin önemini, bize ne getirdiğini, amacının ne olduğunu, nelere hizmet ettiğini çok iyi anlatmamız ve anlatmamız lazım. Cumhuriyeti korumak, ayakta tutmak için var gücümüzle sonuna kadar çalışmalıyız. Biz Cumhuriyeti ayakta tutarsak ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız zaten ayakta kalacaktır” dedi.

“Cumhuriyet’in 101’inci yılına yaraşır şekilde ilk konserimizi verdik”

Mayıs ayında çalışmalara başladıklarını belirten koro şefi Müge Hale Çetintürk ise, “Bütün yaz boyunca hastanenin doktorları, hemşireleri, idari çalışanlarıyla koro çalışmalarımıza devam ettik. Cumhuriyetin 101’inci yılına yaraşır şekilde ilk konserimizi verdik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyelim istedik. İlk deneyimleri oldu. Hepimiz aşkla, heyecanla, gayretle birbirimize inandık. Her şeyden önce burada, sizin karşınızda olabiliyorsam bu Cumhuriyetin eseridir. Ben Cumhuriyet kadınıyım ve bu yolda olmaya devam edeceğim. Cumhuriyet bizim tek ilkemiz. Ata’mızın izinden yürüyeceğiz. Ben kendi alanımda, müzikle bunu en iyi şekilde, en iyi yerlere getirmeye uğraşıyorum. Çünkü Ata’mız da müziğe çok ilgiliydi. Türk müziğini çok severdi, üstelik söylerdi” dedi.

Konser sonrası Medicana Sağlık Grubu CEO’su Reha Özkaya, koro şefi Müge Hale Çetintürk’e, koro başkanı Uzm. Dr. Şebnem Altınlı’ya ve koro sunucusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Başaran’a çiçek takdim ederek, tüm ekibe performansları için teşekkürlerini iletti.