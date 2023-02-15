Sivas Belediyesi tarafından gönderilen 20 adet konteyner araç, deprem bölgesinde

Sivas Belediyesi tarafından gönderilen 20 adet konteyner araç, deprem bölgesinde

görev yapan sağlık personellerinin barınma ihtiyacını karşılayacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Sivas Belediyesi de depremin yaşandığı ilk günden beri deprem bölgesinde büyük gayretle mücadelesini sürdürüyor. Tüm imkânlarını afet bölgesi için seferber eden Başkan Hilmi Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi, şehirde taziye aracı olarak kullanılan konteyner araçların hızlı bir şekilde dönüşümünü yaparak Malatya’ya gönderdi. Bölgeye ulaşan araçlar, İnönü Üniversitesi kampüsü içerisine konuşlandırıldı. Özellikle sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacını gidermek amacıyla gönderilen konteynerler ile birlikte ranza, yatak, uyku seti, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeleri de yer alıyor.

Sevkiyatını hayırseverlerin üstlendiği konteynerler ve ihtiyaç malzemeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve üniversite idarecilerinin gözetiminde yerleştirildi. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm Sivas halkının seferber olduğunu söyleyen Başkan Bilgin, gereken çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.