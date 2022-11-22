Erzincan’da sağlık çalışanları “Kadına El Kalkamaz” sloganı ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekerek, vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmede bulundu.

Erzincan’da sağlık çalışanları “Kadına El Kalkamaz” sloganı ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekerek, vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Sosyal Çalışmacıları tarafından gerçekleştirilen stant etkinliğinde; kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde "Kadına El Kalkamaz" sloganı ile bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışması yapıldı. Gerçekleşen farkındalık çalışmalarında vatandaşlara, “Kadına El Kalkamaz” vurgusu yapılarak, İçişleri Bakanlığı ve Kolluk Kuvvetlerinin Kadına Yönelik Gerçekleştirdiği Hizmet Modelleri, KADES Programı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünün iş ve işleyiş çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde, bağımlılık yapıcı maddeler ve zararları konusunda uyarılarda bulunuldu.