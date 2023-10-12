Antalya’nın Gazipaşa İlçe Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Halil Alışkan, hastanede göreve yeni başlayan doktorlara ve acil servis bölümünde görev yapan sağlık çalışanlarına temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konuları çerçevesinde eğitim verdi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Halil Alışkan, toplumların çoğunda acil yardım servislerinin haberdar edilmesinden, acil yardım servislerinin kazazedeye ulaşmasına kadar geçen zamanda müdahaleye başlama süresinin 8 dakika ya da daha uzun olduğunu belirterek, "Bu dönemde kazazedenin hayatta kalma şansı yaşam zincirinin ilk iki halkasının çevrede bulunanlar tarafından erken başlatılmasına bağlıdır. Yaşamı tehdit eden acil bir durumda kazazedenin sağ kalma olasılığını uygulanan yasam zincirinin gücü belirler, zincirin gücü ise en zayıf halkasının gücü kadardır. Bu nedenle yaşam kurtarma zincirinin dört halkası da tabii ki kuvvetli olmak zorundadır. Bu yüzden de sağlık alanında oldukça önemli olan bu bilgileri sağlıkçıların bilmesi gerekiyor.”