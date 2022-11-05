Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için ortaya atılan ilginç teklif başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi şaşırttı. İlginç teklif SağlıkSen Bursa Şubesi İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’den geldi Yünkül,"Hastanelerde şiddet uygulayan insanları acil serviste çalıştırmak lazım ki zorluğu görsünler" dedi. Devlet memurlarının sosyal medya aracılığıyla itibarsızlaştırıldığını dile getiren Yünkül, “Bugün bir doktor, bir öğretmen kolay yetişmiyor” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için ortaya atılan ilginç teklif başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi şaşırttı. İlginç teklif SağlıkSen Bursa Şubesi İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’den geldi Yünkül,"Hastanelerde şiddet uygulayan insanları acil serviste çalıştırmak lazım ki zorluğu görsünler" dedi. Devlet memurlarının sosyal medya aracılığıyla itibarsızlaştırıldığını dile getiren Yünkül, “Bugün bir doktor, bir öğretmen kolay yetişmiyor” diye konuştu.

Bursa’da Bgazetenin canlı yayınına katılan Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı - Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, pandemi şartlarının sağlık çalışanlarını çok yıprattığını belirtti. Mevcut problemlerin çözümü adına gece gündüz demeden çalıştıklarına vurgu yapan Yünkül, sendika olarak çalışanların hakkını korumaya özen gösterdiklerini söyledi. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek adına somut adımlar atılması gerektiğini kaydeden Yünkül, “Sendika olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri şiddet olayı. İnsan hayatıyla ilgili bir meslekten söz ediyoruz. Elbette ki eksiklikler, aksaklıklar vardır. Nihayetinde bütün sağlık çalışanları iyi niyetli olmaya çaba göstermekte. Şiddetin yanı sıra maalesef cinayetler de yaşanıyor. Vatandaşın sağlık çalışanlarına tahammülsüzlüğü söz konusu. Bankada sıra beklerken insanların sesi bile çıkmıyor ancak iş hastaneye geldiğinde böyle olmuyor. Gerginlik oluyor ve vatandaş hırsını sağlıkçılardan çıkarıyor. Yetkililer sağlıkta şiddet konusunda ağır cezalar vermeli. Sağlıkçıya saldıran insanlar dışarda elini kolunu sallayarak gezmemeli. Vatandaşa ilk yardım eğitiminin yanında birçok eğitimi vermek lazım. Mevcut eğitimsizlik şiddete zemin hazırlamakta” dedi.

"Acillerde gereksiz yoğunluk var"

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıların hastanelerin acil bölümünde daha sık yaşandığının altını çizen Yünkül, “Acillerde insan yoğunluğu var. Bu yoğunluğun sebebi ise sağlık çalışanları değil. Boğaz ağrısı şikayeti olan insan da acile gidiyor ülkemizde. Acile normalde hayati tehlikesi olan vakalar gelmeli. Yoğunluk nedeniyle acilde hizmet vermek tabi zor oluyor. Acildeki yoğunluğun nedeni, kendi durumunun acil olduğunu düşünen vatandaşlar. Aile hekimliğinde çözülecek problemi vatandaş acile taşıyor ve olaylar şiddete kadar dayanıyor. Bu durumun önüne geçmek için öncelikle eğitim ve caydırıcı cezanın olması şart” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya itibarsızlaştırıyor

Devlet memurlarının sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırıldığını öne süren Yünkül, “Mesleklerin itibarıyla oynama durumuna engel olmalıyız. Öğretmen ve doktorun yaptığı işe karışmamak lazım. Bugün bir doktor, bir öğretmen kolay yetişmiyor. Onlar da bir annenin babanın çocuğu. Bu insanlar şehit ediliyor. Sosyal medyada bulunan kirlilik ve doktorları itibarsızlaştırma girişimleri ise çok korkunç. Maalesef sosyal medya üzerinden yapılan bu algıların önüne geçmek lazım” açıklamasını yaptı.

Doktorlarda insan

Yünkül sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsan hayatının konu olduğu bir meslekle uğraşmak zor bir iş. Düşünün, yıpratıcı bir eğitim sonrası vatandaşın sağlığı size emanet. Hastanelerde şiddet uygulayan insanları acil serviste çalıştırmak lazım ki zorluğu görsünler. Hayatta her olumsuzluk yaşanabilir. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının da özel bir hayatı var. Onlar da insan. Sağlık çalışanları yıpratan en büyük unsurlardan bit tanesi de uzun süreli nöbet koşulları."

Kamuoyunun gündeminde olan ek gösterge düzenlemesi hakkında da konuşan Yünkül, “3600 ek gösterge uzun yıllardır gündemimizdeydi. Sağlık çalışanları için bu durum hayati önem taşımakta. Haksızlık olmasın ve her meslek grubu bu desteği alsın istiyoruz. Herkese 600 puanlık artış sağlandı ve yılbaşından sonra hayata geçecek. Bazı meslek grupları 3600’den yararlanamadı maalesef. Bu arkadaşlarımızın da sisteme girmesi için bir çabamız var”diye konuştu.