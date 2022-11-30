Esenyurt’ta park içinde madde alan şahıslara müdahaleye giden sağlık çalışanlarına demir sopayla saldıran şüpheli tutuklandı.

Esenyurt’ta park içinde madde alan şahıslara müdahaleye giden sağlık çalışanlarına demir sopayla saldıran şüpheli tutuklandı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde Pazar günü madde bağımlısı bir kişinin sağlık sorunu yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, polis ekiplerinin gelerek bölgede güvenliği sağlamasını beklemişti. Ancak bu sırada madde kullanan şahıslardan biri, ambulanstaki sağlık çalışanlarına elindeki demir sopayla ambulansın sol ön camını vurarak kırmıştı. Etrafa saçılan cam parçaları yüzüne ve gözüne gelen sağlık çalışanı Recep Ayhan, yaralanmıştı. Saldırgan Yakup K. dün, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakup K. bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.