Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu, özel ve üniversite hastanesinde görevli çalışanlara yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği gereği düzenlenen ve üç gün devam eden eğitim sonunda katılımcılara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şenel Öner ve yetkililer tarafından “Katılım Belgesi” verildi. Eğitimlerde çalışanlara Afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler sunumlar ve uygulamalı şekillerde anlatıldı.