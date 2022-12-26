Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Bilecik Şubesi arasında promosyon anlaşması imzalandı. Buna göre, sağlık çalışanlarında 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Bilecik Şubesi arasında promosyon anlaşması imzalandı. Buna göre, sağlık çalışanlarında 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Yapılan anlaşma ile bilgi veren Müdür Damkacı, promosyon ödemesinin 25 bin 200 TL’lik kısmının aralık ayı sonuna kadar peşin yatırılacağını bildirerek "Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan maaş promosyon sözleşmesinin bitmesine 24 ay kala 12 ay daha uzatılarak 36 ay olarak güncellenmiştir. Protokol ile sağlık teşkilatımızda görevli tüm personelimize 2022 yılı Aralık ayının sonuna kadar 25 bin 200 TL peşin yatırılacak. Ayrıca, 2023 yılı Ocak ayı içerisinde bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacak, 6 ay sonra bin TL ve 1 yıl sonrada bin TL para puan olacak şekilde toplam 3 bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacaktır” dedi.

Sağlık çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Müdür Damkacı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkürlerini iletti.