İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

3-9 Kasım Organ Bağışlama Haftası olması sebebiyle İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Bildirici ve Dr. Ersin Işıldı, sağlık personelleri eşliğinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasından başlayarak, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ana binasına yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşe Eskişehir halkından da birçok vatandaş eşlik etti.

Yaptığı konuşmada, bu yürüyüşün, toplumsal farkındalığı arttırmak için yapılan bir program olduğunu belirten Dr. Ersin Işıldı, ‘’Bildiğiniz üzere Türkiye’de doku organ ve bekleyen hastamız var ve bunlar maalesef cihazlara bağlı olarak yaşamakta ya da hayatlarını kaybetmekte. Toplumumuzdan ricamız sadece organ bağışlamak değil, organ bağışçılarımızın sonrasında varislerinin de bu konuda hassasiyet göstermesi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulabilmesi. Bizim için önemli olan da bu.’’ ifadelerine yer verdi.

‘’Bu insanlar ölümle yaşam arasındaki çizgide umuda sarılmak istiyor’’

Daha öncesinde Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başhekimlik yaptığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Bildirici ise, yapmış oldukları yürüyüşün organ bekleyen hastalara umut vermesini dilerken aynı zamanda bu yürüyüşün vatandaşlar için farkındalık oluşturmasını da temenni etti. Ülkemizde binlerce insanın ümitle organ beklediğini ve amaçlarının bu insanlara ümit dolu yarınlar sunabilmeyi vadettiğini dile getiren Yaşar Bilici, ‘’Organ bağışı, vefatınızdan sonra veya yaşarken işletebileceğiniz bir süreç. Bu sürece, siz yaşarken kendiniz destek veriyorsunuz. Vefat ettiğinizde de aile efradınızın izni ve onayıyla oluyor. Organ bağışı konusunda Eskişehir, Türkiye’de ilk 10 şehir arasında. Eskişehir Şehir Hastanesi, gerek beyin ölümü bildirimi gerek donör bildirimi, gerekse de organ bağışı konusundan ipi göğüsleyen bir hastane.’’ ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Bildirici, kalabalığın huzurunda Eskişehir Şehir Hastanesi’nin organ nakli koordinatörü Funda Günaydın’a çiçek takdim etti. Daha sonrasında yürüyüş boyunca ellerinde kırmızı ve beyaz balonları tutan sağlık çalışanları, balonların organ nakli bekleyen hastalara ümit olmasını dileyerek hepsini havaya bıraktılar.