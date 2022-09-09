Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanlarından oluşan bando takımı sağlık için yürüdü. Yürüyüş boyunca sağlıkçılar açtığı pankartlarla vatandaşlara farklı hastalıklarla ilgili mesajlar verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanlarından oluşan bando takımı sağlık için yürüdü. Yürüyüş boyunca sağlıkçılar açtığı pankartlarla vatandaşlara farklı hastalıklarla ilgili mesajlar verdi.

Samsun’da Halk Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan sağlıkçılar ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. İlk olarak sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi yaptığı gösteri ile ’tüberkülozdan uzak kal’ mesajı verdi. Akabinde sağlık çalışanları trampet çalarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Trampet sesini duyan vatandaşlar yürüyüşe yoğun ilgili gösterdi.

Yürüyüş sonunda açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "3 - 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde bugün kapanış programını yapmış olduk. Bu Halk Sağlığı Haftamızda 7 gün 7 etkinlik planlamıştık. Bugünkü etkinliğimizde hareketli yaşamı temsil etmek için İstiklal Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdik. Hem yürüyerek sağlıklı yaşamı teşvik etmiş olduk hem de bilinçli toplum oluşturmak anlamında, vatandaşlarımıza bunu anlatmış olduk. Bugünkü programımızın başlangıcında da bulaşıcı hastalıklardan olan tüberkülozla ilgili ufak bir koreografi yapıldı. Bu da hastalığın farkındalığının arttırılması için katkı sağlamış oldu. 7 gün boyunca ilk olarak TEKNOFEST’ten başlayarak aşı çalışması, vücut kitle endekslerinin ölçülmesi, hareketli yaşam, aile planlamasından Covid 19’a kadar, her türlü alanda çalışmaları yaptık. Kanser taramaları ve bunlarla ilgili gerekli çalışmalarda gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de gıda sağlığı kapsamında da hareketli yaşamı öncelik alacağız ve bunun gibi birçok hastalığın farkındalığını oluşturmaya devam edeceğiz. Ben burada katılıp destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.