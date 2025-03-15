Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret ederek, istasyonda görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ramazan ayında fedakârca çalışan sağlık personeline teşekkür eden Kaymakam Kılıç, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Acil sağlık hizmeti sunan personelin özverili çalışmalarının büyük takdir topladığını belirtti ve onlara kolaylıklar diledi.