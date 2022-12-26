Samsun’un İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlık çalışanları için açılan pandemi sonrası rehabilitasyon’ amaçlı giyim kursu devam ediyor.

Samsun’un İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlık çalışanları için açılan pandemi sonrası rehabilitasyon’ amaçlı giyim kursu devam ediyor.

Samsun’un İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik açılan giyim kursu, başarıyla sürdürülüyor. ’Pandemi sonrası rehabilitasyon’ amaçlı açılan kursa sağlık çalışanları büyük ilgi gösteriyor.

Becerilerine geliştiriyorlar

Samsun’da pandeminin ağır koşullarında canla başla çalışarak herkesin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan ’Pandemi Sonrası Rehabilitasyon’ amaçlı kurslar, İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülüyor. Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı PVR Birimi’nden Biyolog Nurcan Akmedir öncülüğünde sağlık çalışanları, hafta sonları gerçekleştirilen ve haziran ayına kadar sürecek olan giyim kurslarıyla hem becerilerini geliştiriyor hem de yoğun iş programı sonrası stres atma fırsatını buluyor.

Müdür Yalçınkaya’dan ziyaret

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, beraberinde Müdür Yardımcısı Kaşif Demirtaş ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen kursu ziyaret etti. Kurs öğretmeni Naciye Şener’den faaliyet hakkında bilgiler alan Murat Yalçınkaya, sağlık çalışanlarının görüş ve dileklerini de dinleyerek başarı diledi.

"Onlar için ne yapsak azdır"

Tüm dünyanın pandemi ile birlikte büyük bir kabus yaşadığını belirten İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Ülkemiz ve şehrimiz de pandemi sürecini en ağır şekliyle yaşadı. Bu süre içerisinde özellikle ülkemizde sağlık çalışanlarının ortaya koydukları cansiperane performans hepimizin takdirini kazandı. Bu nedenle bizlerden giyim kursu talebinde bulunduklarında tereddütsüz onay verdik. Emekleri üzerimizde çok olan sağlıkçılarımız için ne yapsak azdır" dedi.