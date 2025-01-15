14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında gözleri bağlı şekilde yürümeye çalışarak, görme engelli bireylerin hayatlarını anlamaya çalıştı.

Liv Hospital Samsun ‘Dünya Sadece Gözle Görülmez’ mottosundan yola çıkarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Altı Nokta Körler Derneği üyeleri görme engelli bireylerin katılımıyla, 9-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için empati etkinliği gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri’nde gerçekleşen etkinlikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Atila Genç, Sorumlu Çağla Yücel, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Diyetisyen Zeynep Dolu, Kurumsal İletişim Müdürü Dilara Kazanci, İnsan Kaynakları Müdürü Büşra Sezgin, Otelcilik ve Destek Hizmetleri Sorumlusu Elif İpek Azap ve diğer yöneticilerle birlikte Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ufuk Gürbüz ve görme engelli bireyler etkinlik gerçekleştirdi. Engellerden oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen empati etkinliğinde yöneticiler ve çalışanlar gözleri bağlı şekilde yürümeye çalışarak, görme engelli bireylerin hayatları üzerine empati kurdu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, “Bugün burada çok anlamlı bir etkinlik için buluştuk. Liv Hospital Samsun ailesi ve Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla empati etkinliği gerçekleştirdik. Farkındalığımız arttığında engelli bireyleri anlayabilir onlara fayda sağlayabiliriz. Liv Hospital Samsun ailesine emekleri için, Altı Nokta Körler Derneği üyelerine katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Bastonumuz, bizim gözümüz”

Görme engellere farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ufuk Gürbüz, “Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla yine çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Liv Hospital Samsun ailesiyle geçen yıl da bir araya geldik. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan bu etkinlik bizim için çok kıymetliydi. Bugün aslında çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz, bastonumuz bizim gözümüz. Bu baston bizim için bir bağımsızlık sembolüdür. Baston sayesinde işimize, markete, her yere gidiyoruz, hayata devam ediyoruz. Bizler yalnızca empati yaparsak tüm varlıklarla birlikte yaşanılabilir bir dünya kılabiliriz” diye konuştu.

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ise, “Bizler Liv Hospital Samsun ailesi olarak farkındalık oluşturan günleri ve sosyal projeleri çok önemsiyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda da anlamlı olmasından dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Engel yoktur, bakış açısı vardır ve bize göre dünya sadece görülmez. Bu yüzden gerçekleştirdiğimiz bu empati etkinliğinde farkındalık kazanmayı ve kazandırmayı bir hedef edindik” şeklinde konuştu.