Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve sağlık çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri" programının ikinci oturumu, 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Toplantı Salonu’nda yapıldı. Aksu ve Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarının mesleki yetkinliklerinin artırılması, motivasyonlarının yükseltilmesi ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflendi.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.