Kayseri’de sağlık çalışanları Cumhuriyet’in 100 yılında çalıştıkları Aile Sağlık Merkezi’ni kırmızı beyaza bürüdü.

Türkiye’nin en büyük Aile Sağlık Merkezi olma özelliğini taşıyan 22 aile hekimliği birimli ve 65 çalışanı bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi’nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Sağlık çalışanları mesaiye kırmızı beyaz giysilerle gelirken, merkezde Türk bayrakları ile donatıldı.

Yaşanan Cumhuriyet coşkusu, merkeze gelen hastaları da heyecanlandırdı.