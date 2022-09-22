Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Sabah aracının yanına gittiğinde silahlı saldırı düzenlendiğini gören R.A., jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden jandarma ekipleri aracın yakınında tüfek kartuşu buldu. Güvenlik kamerası incelendiğinde silahlı saldırganın kaçarken görüntülendiği belirlendi. R.A. kimseyle husumetinin bulunmadığını belirterek silahlı saldırganların yakalanması istedi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’ndeki konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Samsun’da bir hastanede görev yapan sağlık çalışanı R.A.’ya ait park halindeki otomobil evinin önünde geceleyin pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısında otomobilin arka camı kırıldı.

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