Kars’ta bir sağlık çalışanı doğum gününde organlarını bağışladı.

Kars’ta bir sağlık çalışanı doğum gününde organlarını bağışladı.

Sağlık çalışanı Can Keleş, “Bugün benim doğum günüm, bende bu güzel günümde organlarımı bağışlayarak halkımıza hediye ediyorum” diyerek organ bağışında bulundu.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce Organ Bağışı Haftası ile ilgili Kars Kalesi Bedesten bölgesinde stant açarak vatandaşlara organ bağışına yönelik bilgilendirme yaptı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Doku ve Organ Bağışı Koordinatörlüğü tarafından açılan stantta gelen İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sağlık çalışanı Can Keleş, organlarını bağışlayarak vatandaşlara örnek oldu.

Organlarını bağışlayan Can Keleş’in doğum gününde organlarını bağışlaması ise dikkat çekti.

Organ bağışında bulunan sağlık çalışanı Can Keleş, “Bugün benim doğum günüm ve doğum günümde organ bağışında bulunmayı tercih ettim. Gerek halkımızın, gerekse de sağlık çalışanlarımızın organ bağışında bulunması önemli. Bugün benim doğum günüm bende halkımıza hediye vermek istedim bu nedenle organ bağışında bulundum” dedi.

Öte yandan organ bağışı için kurulan stantta vatandaşlar sağlık personelleri tarafından bilgilendirildi. Sağlık personelleri vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı.