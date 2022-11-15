Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi öncülünde ’Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları’ temasıyla Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi duyurusu Türkçe ve İngilizce yapıldı.

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi öncülünde ’Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları’ temasıyla Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi duyurusu Türkçe ve İngilizce yapıldı.

17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında 33 oturum, 12 kurs ve bir çalıştayın yapılacağı kongrede Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen alanında uzman bilim adamları Geleneksel Tıp’ı farklı yönleriyle ele alacak. Kongrenin ana başlıklarını ’Akupunktur, Aurikuloterapi, Apiterapi, Aromaterapi, Anadolu Halk Hekimliği, Biyoterapotik Üretim, Dünyada ve Ülkemizde Geleneksel Tıp Yaklaşımları, Dünyada GETAT Eğitim ve ARGE, Etnobotanik, Etnobotanik ve Halk Hekimliği, Fitoterapi, GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hukuk ve Etik, Hipnoz, Hirudoterapi, Homeopati, Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji, Kaplıca Ve Termal Tesislerin Kullanımı, Kişilik Tiplerine Göre Hasta Hekim İletişimi, Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Maggot terapi, Mezotearpi, Müzik Terapi, Kupa Tedavisi, Ozon Uygulaması, Sporcu Sağlığı Alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Tarihi ve Etik Yönleriyle GETAT ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ oluşturacak.

Kongrenin ana teması Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları kongrenin mottosu ise ’İbn-i Sina’dan Ahi Evran’a Doğadan Gelen Şifa’ olacak.