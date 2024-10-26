Karabük Üniversitesi tarafından 6-7 Kasım tarihinde gerçekleşecek “Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST)”, Sağlık Bilimleri alanında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Karabük Üniversitesi’nin merkez kampüsünde gerçekleşecek ve farklı sağlık paydaşlarını bir araya getirecek olan festival, sağlık alanında yenilikçi projelerin tanıtımını yapmayı ve mevcut sağlık hizmetlerine yenilikçi modeller geliştirmeyi amaçlıyor. Festivalde; sağlıkta teknoloji kullanımı, sağlıklı yaşam, özel gereksinimli bireylere yönelik uygulamalar ve sağlık politikaları gibi çeşitli konularda yarışmalar düzenlenecek.

Etkinlik kapsamın Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin "Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest)" için kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzalamak için bir araya geldi.

Bu önemli etkinliğin iş birliği sürecini pekiştirmek adına gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Kırışık, Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin’i makamında ağırladı. Ziyarette; Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Neslihan Yılmaz Çırakoğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dürdane Yılmaz Güven ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Balkış da yer aldı.