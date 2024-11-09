Karabük Üniversitesi’nde 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşen “Sağlık Bilimleri Festivali’nde (SAĞLIKFEST)” Medikar Hastanesi etkinliğine güçlü bir sponsorluk desteği sundu.

Festival kapsamında, Medikar Hastanesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin katılım sağladı. Medikar Hastanesi tarafından açılan stant, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Festival süresince hem hastane hizmetleri tanıtıldı hem de sağlık teknolojilerindeki yeni gelişmeler paylaşıldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivale katılımı ve sağladığı katkılar için Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin’e plaket takdim etti. Prof. Dr. Kırışık, sağlık sektöründe iş birliğinin ve yeniliklerin önemine değinerek, Medikar Hastanesi’nin festivaldeki değerli katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Sağlık Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar kategorisinde düzenlenen tasarım yarışmasında birincilik ödülünü, Medikar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç takdim etti.