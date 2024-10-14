Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yenilikçi proje gerçekleştiriyor.

Bu proje, 2024-B-01 / B Grubu AR-GE Projeleri Destek Programı kapsamında “İlaca Dirençli Epilepsili Çocuk ve Ergenlerde Tekli ve Çoklu Probiyotik Suşları ile Birlikte D Vitamini Takviyesinin Mikrobiyota, Klinik Seyir, Yaşam Kalitesi ve Sağlık Sistemi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” başlığı altında, toplum sağlığını iyileştirme ve yeni yaklaşımlar geliştirme misyonuyla hayata geçirilecek. Elde edilecek bulguların sağlık bilimlerinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç. Dr. Mehtap Ünlü Söğüt’ün yürütücüsü olduğu projenin ekibinde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Menşure Nur Çelik ve Öğr. Gör. Sevtap Kabalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Akça, Dr. Öğr. Üyesi Emre Sanrı ve Arş. Gör. Asistan Dr. Alper Us ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Ünal Akça yer alıyor.