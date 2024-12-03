Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon süreci değerlendirme sonuç beyannâmesi toplantısı yapıldı.

EBYÜ Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ekibi, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeli katıldı.

Toplantıda HEPDAK tarafından yapılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirme sonuçları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Rektör Levent, akreditasyon sürecinin önemine vurgu yaparak, akademik standartların yükseltilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.