Sağlık Bakanlığı’nca Şanlıurfa’ya gönderilen 6 yeni ambulans ve 5 UMKE aracı, düzenlenen törenle personelle teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı’nca Şanlıurfa’ya gönderilen 6 yeni ambulans ve 5 UMKE aracı teslim edildi. Hizmete giren 6 adet tam donanımlı acil yardım ambulansı, 1 adet 4x4 UMKE aracı, 1 adet UMKE lojistik aracı, 2 adet UMKE acil müdahale aracı ve 1 adet UMKE personel nakil aracı olmak üzere 11 yeni araç düzenlenen törenle personele teslim edildi.

Araç teslimi sonrası açıklamada bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kısmet, "Sağlık Bakanlığımız tarafından tahsis edilen bu 11 yeni araçla, Şanlıurfa’daki acil sağlık hizmetlerini daha da güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza en hızlı ve en etkili müdahaleyi sunmak için 112 ailesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Katkı ve destekleri için Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yeni tahsis edilen araçlarla, acil durumlara daha hızlı müdahale, UMKE’nin lojistik ve müdahale kapasitesinin artırılması, Şanlıurfa’nın sağlık altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.