Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 81 ilde ve 16 şehir hastanesinde sağlık alanındaki gelişmelerin anlatıldığı “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde ve 16 şehir hastanesinde “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği sergide, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren görev yapan sağlık çalışanlarının mücadelelerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf karesi vatandaşlarla buluştu. Serginin 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki serginin açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah daha nice yüzyıllara ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüyle ulaşırız. Bu sergi Cumhuriyetimizin yıllarıyla birlikte nereden nereye geldiğimizi gösteren çok güzel fotoğraflarla donatılmış bir sergi. Herkesin bu sergiyi ziyaret etmesini temenni ederim. Hakikaten çok büyük gelişimler oldu. Bu gelişimleri bu sergiyle biz insanlarımıza göstermek istiyoruz" dedi.