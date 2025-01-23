Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’de olağandışı durumlarda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla 1 adet Personel Taşıma Aracı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli UMKE ekibinin olaylara daha hızlı ulaşmaları, daha kapsamlı medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sağlanması amacıyla 1 personel taşıma aracı tahsis edildi. Yeni katılan personel taşıma aracıyla birlikte Denizli UMKE’nin acil durumlarda kullanacağı araç sayısı 8 adet oldu.

UMKE Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yeni tahsis edilen araçla birlikte UMKE biriminin toplam araç sayısının 8’e yükseldiğini söyledi. Öztürk; “İlimizde tam bir yıl önce 13 Nolu (UMKE) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu hizmete açmıştık. Bu istasyonumuzda; İlimizde bir afet ve acil durumlarda, kırsalda, ulaşımı zor alanlarda gerekli durumlarda hızlı ve etkin şekilde hareket alabilecek ve müdahalede bulunacak UMKE personellerimiz 24 saat görev almaktadır. Burası normal zamanda da Merkezde ikinci bir istasyon olarak hizmet vermektedir. 20. Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüten ilimizle birlikte Aydın, Muğla ve Uşak illerinin UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) sorumluluğunu yürütmekteyiz. İlimiz UMKE ekiplerinde; 13’ü hekim olmak üzere toplam 190 gönüllü UMKE personelimiz bulunmaktadır. İlimizde 4 adet 4x4 arazi aracı özelliğinde Medikal Kurtarma Aracı, 1 adet Acil Müdahale Ünitesi Aracı, 1 adet Lojistik Aracı ve yeni aracımızla birlikte 2 adet UMKE Personeli Nakil Aracı olmak üzere toplam 8 adet UMKE araçlarımız ekipman ve donanımlarıyla görevlere hazır şekilde tutulmaktadır. Bu UMKE araçlarımız, herhangi bir bir afet durumunda ilimiz ve bölgemizde çok kısa sürede acil servisi oluşturacak ekipmanı içerisinde barındırmaktadır. Son olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün afete müdahale kapasitesinin arttırılması ve UMKE personellerimizin olay yerine kısa sürede ulaşmasını sağlayarak medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunun başlatılması amacıyla Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimize bir adet personel taşıma aracı tahsis edildi. UMKE Aracının ilimize tahsis edilmesi hususunda Sayın Sağlık Bakanımıza, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür eder, aracımızın İlimize hayırlı olmasını dilerim. Yine herhangi bir afet ve acil durumlarda medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunumunda büyük emeği olan ve hayatlarını can kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.