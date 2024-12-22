Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Muğla’ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı.

Yaşanan kazanın ardından Muğla’ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Olay yerinde inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "Ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07’de kuyruk kısmından hastanemize çarparak düşmüştür. Arkadaşlarımız olay yerinde vefat etmiştir. Olayla ilgili bakanlığımız idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Cenazeler bir kaç saat içinde ailelere teslim edilecek ve Antalya’ya gidecek" diye konuştu.

Muğla’da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecek törenin ardından Antalya’ya uğurlanacağı öğrenildi.