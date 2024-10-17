Gaziantep Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye’yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi haline getireceğiz" dedi.

Bir dizi program ve toplantılara katılmak için Gaziantep’te bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, temasları sonrası yaptığı açıklamada sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

"Şehir hastaneleri Türkiye’de en önemli fiziki sağlık şaheserlerimiz"

Hastanedeki temaslarının ardından açıklama yapan ve şehir hastanesinin öneminden bahseden Bakan Memişoğlu, "Bugün Gaziantep’te sağlıkla ilgili hizmetleri değerlendirdik. Ve görüyoruz ki bugün burada basın toplantısı yaptığımız yer şehir hastanemiz. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, Türkiye’nin sağlıkta en iyi gelişmesini sağlayan en önemli fiziki sağlık şaheserlerimiz. Bunun yanında bu tür hastanelerimiz artık bundan sonra sadece hizmet değil aynı zamanda bilim ve teknoloji üreten alanlar oluşturarak hekimlerimizin ve bilim insanlarımıza hem hizmet yapma hem de yeni bir şeyler söyleme imkanı sağladılar" dedi.

"Gaziantep’te 70’er yataklı 2 acil durum hastanesi açtık"

Gaziantep’teki sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Gaziantep’te 2 tane 70’er yataklı acil durum hastanesi açtık. Bunların bir tanesi Oğuzeli’nde, bir tanesi de Nurdağı’nda. Milletimizin hizmetine, eskisinden çok daha iyi hale getirerek bunları sunduk. Sağlık hizmetleri özveriyle yapılan, adanmışlıkla yapılan gerçekten Türkiye’nin de sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gurur duyacağı bir hizmet. Onun için toplumdan da bu hizmeti hakkıyla ve dünyaya örnek olacak şekilde sunan bütün sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki bazı istisnalar olur. Tabii ki bazı yanlışlıkları olan insanlar olur. Biz bunları da aramıza elemesini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ve teknolojisi üreten ülkesi haline getireceğiz"

Yapılacak çalışmalarla Türkiye’yi en sağlık hizmeti sunan ülke konumuna getirmek istediklerini de ifade eden Bakan Memişoğlu, "Biz elimizden geldiğince Türkiye’yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ve sağlık bilgisi üreten, teknolojisi üreten ülkesi haline getireceğiz. Hep beraber daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız, birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.