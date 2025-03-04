Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaralanan Doktor Burak Yürük’e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük’e acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. (FD